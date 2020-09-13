Франція збирається прийняти близько 100 дітей-мігрантів зі згорілого табору на Лесбосі

Франція збирається прийняти близько 100 дітей з табору для мігрантів і шукачів притулку на Лесбосі, який вщент знищила пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це сказав держсекретар з європейських справ Клеман Боне в інтерв’ю виданню Le Parisien.

За його словами, це відбудеться за декілька днів.

Читайте також У Єврокомісії вважають, що мігрантів зі згорілого табору на Лесбосі треба вивезти з острова

"Ми готові прийняти найближчими днями сотню мігрантів з тих, які пережили складний досвід в таборі у Морії. Йдеться зокрема про неповнолітніх", - зазначив він.

Нагадаємо, 10 вересня Париж і Берлін виступили з ініціативою прийняти в країнах Євросоюзу близько 400 дітей-мігрантів. Згодом Німеччина оголосила, що прийме 150 неповнолітніх мешканців табору без супроводу батьків.

У суботу 12 вересня мігранти вимагали, аби їм дозволили покинути острів Лесбос у той час, як влада почала будувати для них новий табір.

Сотні мігрантів, багато з яких скандували "Свобода" і "Ні табору", зібралися, коли бульдозери почали розчищати землю, готуючись до установки наметів.

Деякі мігранти несли рукописні таблички з написами: "Ми не хочемо знову потрапити в таке пекло, як Морія" і "Ви чуєте нас, пані Меркель?".

Поліція застосувала сльозогінний газ, коли деякі з протестувальників спробували пройти дорогою до острівного порту Мітіліні.

Протестують проти відновлення табору також місцеві мешканці та влада. Після першої, найбільшої пожежі, вцілілі конструкції у таборі горіли ще двічі - ймовірно, внаслідок умисного підпалу.

У Єврокомісії також вважають, що мігрантів потрібно евакуювати з острова.