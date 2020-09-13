Франция собирается принять около 100 детей-мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе

Франция собирается принять около 100 детей из лагеря для мигрантов и искателей убежища на Лесбосе, который полностью уничтожил пожар.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал госсекретарь по европейским делам Клеман Боне в интервью изданию Le Parisien.

По его словам, это произойдет через несколько дней.

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"Мы готовы принять в ближайшие дни сотню мигрантов из тех, которые пережили драматический опыт в лагере в Мории. Речь идет в частности о несовершеннолетних", - отметил он.

Напомним, 10 сентября Париж и Берлин выступили с инициативой принять в странах Евросоюза около 400 детей-мигрантов. Впоследствии Германия объявила, что примет 150 несовершеннолетних жителей лагеря без сопровождения родителей.

В субботу 12 сентября мигранты требовали, чтобы им разрешили покинуть остров Лесбос в то время, как власти начали строить для них новый лагерь.

Сотни мигрантов, многие из которых скандировали "Свобода" и "Нет лагерю", собрались, когда бульдозеры начали расчищать землю, готовясь к установке палаток.

Некоторые мигранты несли рукописные таблички с надписями: "Мы не хотим снова попасть в такой ад, как Мория" и "Вы слышите нас, госпожа Меркель?".

Полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые из протестующих попытались пройти по пути к главному порту на острове Митилини.

Протестуют против восстановления лагеря также местные жители и власти. После первого, самого разрушительного пожара, уцелевшие конструкции в лагере горели еще дважды - вероятно, в результате умышленного поджога.

В Еврокомиссии также считают, что мигрантов нужно эвакуировать с острова.