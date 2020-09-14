Качиньский назвал ЛГБТ угрозой для цивилизации, с которой надо бороться

Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость", считает ЛГБТ угрозой для западной цивилизации и призывает бороться с этой угрозой.

Об этом он сказал в интервью для еженедельника Sieci, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

"Наша цивилизация, как говорил мой покойный брат Лех Качиньский, добрейшая к человеку в истории мира. С этим течением (ЛГБТ – ред.), которое сегодня так атакует, бороться надо - хоть и разумно. Это не значит, что не бороться или бороться с какой - то небывалой мягкостью или без готовности использовать все средства, которыми обладает государство", - заявил Качиньский.

" Я за то, чтобы активно противостоять этим угрозам для нашей цивилизации, потому что опыт пассивности показывает всегда один и тот же эффект " - добавил он.

В качестве примера Качинский привел Ирландию, которая, по его оценке, не так давно была настолько католической страной, что в сравнении с ней Польша "выглядела государством с воинствующим безбожием", а сегодня "является католической пустыней с воинствующим ЛГБТ-идеологии".

"Значит, надо ставить плотину и искать как можно большие средства, чтобы она была прочной. Конечно, основной мерой должно быть убеждение, убеждение, чтобы люди не впадали в безумие" - считает Качиньский.

Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе, опубликованном в мае, говорит, что Польша является самой гомофобской страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ.