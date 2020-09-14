Берлускони выписали из больницы спустя почти 2 недели борьбы с коронавирусом

Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони выписали из больницы в Милане после того как он провел там более десяти дней в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Это было самое опасное испытание в моей жизни. И на этот раз я его прошел ", - сказал бывший премьер после выхода из больницы.

По его словам, самые тяжелые моменты болезни он пережил в первые ее дни.

"Каждый из нас подвергается риску заражения других, я снова обращаюсь к каждому с призывом к максимальной личной и социальной ответственности", - сказал Сильвио Берлускони, который напомнил, что в последние недели перед тем, как заболел, неоднократно обращался с призывами не недооценивать опасность.

Берлускони останется в изоляции в его резиденции в Аркоре, пока у него не будет второго отрицательного теста на коронавирус.

Экспремьер был госпитализирован в ночь на 3 сентября в больницу Сан-Рафаэли в Милане, где затем провел 12 дней