Солдата армії Німеччини запідозрили в підготовці акту насильства проти держави

У німецькому Нойбранденбурзі проходять обшуки у військового Бундесверу, якого підозрюють у підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel Online.

Поліція почала обшуки в будинку та на місці служби військового вранці у понеділок. Прокуратура Ростока підтвердила телеканалу ARD, що стосовно солдата ведеться розслідування у зв’язку з "підозрою в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".

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До обшуків залучено близько 70 осіб.

За даними ЗМІ, військовий - 40-річний чоловік з казарми Толленсе в Нойбранденбурзі. Вважається, що він мав добрі контакти в правоекстремістських колах.

Бундесвер наразі офіційно не коментував інформацію про обшуки.

На початку вересня стало відомо, що Служба військової контррозвідки (MAD) значно розширила свої розслідування проти солдатів із правоекстремістськими поглядами.

Міністерство оборони на конфіденційному засіданні комітету з оборони повідомило, що MAD зараз працює зі 712 ймовірними випадками правого екстремізму.