Солдата армии Германии заподозрили в подготовке акта насилия против государства

В немецком Нойбранденбурге проходят обыски у военного Бундесвера, которого подозревают в подготовке серьезного акта насилия, что угрожает государству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Полиция начала обыски в доме и по месту службы военного утром в понедельник. Прокуратура Ростока подтвердила телеканала ARD, что в отношении солдата ведется расследование в связи с "подозрением в подготовке серьезного акта насилия, что угрожает государству".

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К обыскам привлечено около 70 человек.

По данным СМИ, военный - 40-летний мужчина из казармы Толленса в Нойбранденбурге. Считается, что он имел хорошие контакты в правоэкстремистских кругах.

Бундесвер пока официально не комментировал информацию об обысках.

В начале сентября стало известно, что Служба военной контрразведки (MAD) значительно расширила свои расследование против солдат из правоэкстремистскими взглядами.

Министерство обороны на конфиденциальном заседании комитета по обороне сообщил, что MAD сейчас работает со 712 вероятными вариантами правого экстремизма.