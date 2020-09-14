Макрон у розмові з Путіним вимагав пояснень щодо отруєння Навального

Президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Владімір Путін провели телефонну розмову.

Згідно з комюніке Єлисейського палацу, з яким ознайомилася "Європейська правда", центральним питанням у ній було отруєння російського опозиціонера Алєксея Навального.

"Президент висловив глибоке занепокоєння кримінальним вчинком щодо пана Алєксєя Навальноого та наголосив на необхідності невідкладно втсановити обставини та відповідальних за цей замах на вбивство", - пишуть у комюніке.

Макрон зазначив, що Франція поділяє висновки європейських парнерів про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", порушивши таким чином і міжнародне законодавтсво щодо застосування хімічно зброї.

"З боку Росії необхідні роз’яснення, у рамках надійного та прозорого розслідування", - наголошують у комюніке Єлисейського палацу.

Йшлося також про Білорусь та Україну.

Еммануель Макрон наголосив, що підтримує політичне рішення кризи у Білорусі без зовнішнього втручання, з повагою до прагнень білоруського народу.

"Щодо України, президент Республіки підкреслив, що зобов’язання сторін дотримуватися режиму припинення вогню від 27 липня позначило суттєвий прогрес, на якому тепер варто акцентувати задля реалізації заходів, про які домовилися на паризькому саміті у грудні 2019 року", - зазначають у комюніке.

Макрон також нагадав про необхідність дотримуватися ембарго на постачання зброї до Лівії.

У комюніке, опублікованому Кремлем, зазначають, що Путін у розмові "наголосив на неприйнятності голосілівних, нічим не обгрунтованих звинувачень російської сторони" у ситуації з отруєнням Навального, та що для з’ясування обставин "необхідна передача німецькими фахівцями у Росію біоматеріалів, офіційного висновку за результатами взятих у Навального аналізів, та співпраця з російськими лікарями".

"Під час обміну думками щодо Білорусі підтверджена принципова російська позиція щодо неприпустимості будь-яких спроб втручання у внутрішні справи цієї суверенної держави та зовнішнього тиску на легітимну владу", - зазначють у комюніке Кремля.

Щодо ситуації на Донбасі, стверджують у Кремлі (називаючи війну "внутрішньоукраїнським конфліктом"), Путін "висловив стурбованість у зв’язку з відсутністю прогресу у реалізації Мінських домовленостей" та "звернув особливу увагу на спроби Києва по-своєму інтерпретувати домовленості та вибірково підходити до дотримання взятих на себе зобов’язань, у тому числі у рамках "нормандського формату".

Як вже повідомлялося, лабораторії у Франції і Швеції підтвердили висновки Німеччини про отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

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