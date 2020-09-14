Макрон в разговоре с Путиным требовал объяснений об отравлении Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

Согласно с коммюнике Елисейского дворца, с которым ознакомилась "Европейская правда", центральным вопросом в нем было отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Президент выразил глубокую обеспокоенность уголовным поступком в отношении господина Алексея Навальноого и отметил необходимость безотлагательно установить обстоятельства и ответственных за это покушение на убийство", - пишут в коммюнике.

Макрон отметил, что Франция разделяет выводы европейских парнеров о том, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", нарушив таким образом и международное законодательство о применении химически оружия.

"Со стороны России необходимы разъяснения, в рамках надежного и прозрачного расследования", - отмечают в коммюнике Елисейского дворца.

Речь шла также о Беларуси и Украине.

Президент Франции подчеркнул, что поддерживает политическое решение кризиса в Беларуси без внешнего вмешательства, с уважением к стремлениям белорусского народа.

"Что касается Украины, президент Республики подчеркнул, что обязательство сторон соблюдать режим прекращения огня от 27 июля обозначило существенный прогресс, на котором теперь стоит акцентировать для реализации мер, о которых договорились на парижском саммите в декабря 2019 года", - отмечают в коммюнике.

Макрон также напомнил о необходимости соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В коммюнике, опубликованном Кремлем, отмечают, что Путин в разговоре "подчеркнул неприемлемость голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны" в ситуации с отравлением Навального, и что для выяснения обстоятельств "требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А.Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

"При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", - отметим в коммюнике Кремля.

Обсуждая ситуацию на Донбассе, сообщает Кремль (называя войну "внутриукраинским конфликтом"), Путин выразил "озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договорённостей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования. Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договорённости и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств".

Как уже сообщалось, лаборатории во Франции и Швеции подтвердили выводы Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада.