Американці у Німеччині загрожує штраф за відвідини пабів, доки вона чекала тесту на коронавірус

Громадянка США, яка живе й працює у містечку в Баварії, продовжила відвідувати паби й громадські місця, чекаючи результату тесту на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє німецька редакція The Local.

26-річна громадянка США, яка живе й працює у курортному місті Гарміш-Партенкірхен в передгір'ї Альп, повернулася з відпочинку у Греції та, оскільки мала підозрілі симптоми, вирішила здати тест на коронавірус - але після цього відвідала ще низку громадських місць та пабів.

"У дівчини вже були симптоми, вона здала тест і їй сказали залишатися на ізоляції. Проте вона не послухалася", - каже мер міста.

Місцева влада підозрює, що саме вона могла заразити велику кількість людей у місті. У готелі, де працює дівчина, після цього виявили вже 24 хворих.

Мер міста поки утримується від коментарів про те, яке покарання можуть застосувати щодо дівчини за безвідповідальну поведінку та зазначає, що спершу потрібно з’ясувати всі обставини.

У Баварії за порушення вимог карантину загрожує штраф у розмірі 2000 євро.

Доповнено. За інформацією видання DPA, прокуратура відкрила провадження за фактом завдання фізичної шкоди через незнання.

За словами міського голови, це не перший відомий випадок, коли потенційні хворі ігнорували вимогу про самоізоляцію, і "громадянство тут не має значення".

Прем'єр Баварії Маркус Зедер також прокоментував випадок, заявивши, що це "хрестоматійний приклад дурості" і що така безвідповідальність не має залишитися без покарання, уточнивши, що має на увазі високий штраф.

Через спалах коронавірусу курорт закривають на 2 тижні, починаючи з 14 вересня. Людей, які відвідували ті самі заклади або контактували з дівчиною, закликають здати тест.

Нагадаємо, у серпні схожий випадок стався у Британії. Мешканець міста Сандерленд на півночі Англії в очікуванні результатів тесту на коронавірус вирішив піти у паб, що призвело до закриття трьох закладів.