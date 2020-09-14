Американке в Германии грозит штраф за посещение пабов в ожидании теста на коронавирус

Гражданка США, которая живет и работает в городке в Баварии, продолжила посещать пабы и общественные места, ожидая результата теста на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает немецкая редакция The Local.

26-летняя гражданка США, которая живет и работает в курортном городе Гармиш-Партенкирхен в предгорье Альп, вернулась с отдыха в Греции и, поскольку имела подозрительные симптомы, решила сдать тест на коронавирус - но после этого посетила еще ряд общественных мест и пабов.

"У девушки уже были симптомы, она сдала тест и ей сказали оставаться на изоляции. Но она не послушалась", - говорит мэр города.

Местные власти подозревают, что именно она могла заразить большое количество людей в городе. В отеле, где работает девушка, после этого обнаружили уже 24 больных.

Мэр города пока воздерживается от комментариев о том, какое наказание могут применить в отношении нее за безответственное поведение и отмечает, что сначала нужно выяснить все обстоятельства.

В Баварии за нарушение требований карантина грозит штраф в размере 2000 евро.

По словам мэра, это не первый известный случай, когда потенциальные больные игнорировали требование о самоизоляции, и "гражданство здесь не имеет значения".

Дополнено. По информации издания DPA, прокуратура открыла производство по факту нанесения физического вреда по незнанию.

Премьер Баварии Маркус Зёдер также прокомментировал случай, заявив, что это "хрестоматийный пример глупости" и что такая безответственность не должна остаться безнаказанной, уточнив, что имеет в виду высокий штраф.

Из-за вспышки коронавируса курорт закрывают на две недели, начиная с 14 сентября. Людей, которые посещали те же заведения или контактировали с девушкой, призывают сдать тест.

Напомним, в августе похожий случай произошел в Британии. Житель города Сандерленд на севере Англии в ожидании результатов теста на коронавирус решил пойти в паб, что привело к закрытию трех заведений.