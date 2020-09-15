Зеленский не исключил, что Беларусь может получить "что-то вроде Майдана"

Если белорусские власти откажутся от диалога с народом, Беларусь может "получить что-то вроде Майдана".

Об этом Зеленский сказал в интервью Wiener Zeitung, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что однозначно поддерживает белорусский народ, ведь люди борются за свободу и демократию без агрессии и насилия. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы события в Беларуси привели к "кровавой бани".

"Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бане. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана", - сказал украинский президент.

Он добавил, что в любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. "Ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что необходимо дождаться стабилизации ситуации в Беларуси и только после этого станет ясно, может ли Минск остаться посредником с урегулирования ситуации между Украиной и Россией.

Добавим, в интервью австрийскому изданию Зеленский также заявил, что не обиделся на экс-главу МИД Австрии из-за свадебного танца с Путиным.