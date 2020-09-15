Зеленський попросить владу Австрії про площу України у Відні

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Відня у вівторок звернеться з символічним проханням до австрійського канцлера назвати одну із площ австрійської столиці площею України.

Про це повідомляють австрійські ЗМІ, серед яких агентство APA та OE24.

Мова про площу перед храмом УГКЦ святої Варвари, який вже 245 років належить українським греко-католикам і є одним із центрів українського життя у Відні. Досі площа не мала ніякої назви.

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Минулого року громада церкви за підтримки посла України в Австрії і деяких місцевих політиків вже зверталася до голови першого району Відня з проханням назвати площу перед храмом Ukraineplatz - площею України.

Наприкінці серпня цього року церква святої Варвари оголосила збір підписів про найменування площі перед храмом площею України.

Підписати петицію можна щонеділі у приміщенні парафіяльного залу церкви святої Варвари від 10:00 до 14:00.

Петицію найближчим часом планують передати канцлеру Австрії.