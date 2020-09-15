Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский не обиделся на экс-главу МИД Австрии из-за свадебного танца с Путиным

Парламент Британии предварительно одобрил законопроект, который уничтожает договоренности о Brexit

Путин выдаст Лукашенко кредит на 1,5 миллиарда долларов

Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен " Новичком"






Зеленский попросит власти Австрии о площади Украины в Вене

Вторник, 15 сентября 2020, 10:13

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вену во вторник обратится с символической просьбой к австрийскому канцлеру назвать одну из площадей австрийской столицы площадью Украины.

Об этом сообщают австрийские СМИ, среди которых агентство APA и OE24.

Речь о площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия.

Читайте также
Зеленский не обиделся на экс-главу МИД Австрии из-за свадебного танца с Путиным

В прошлом году община церкви при поддержке посла Украины в Австрии и некоторых местных политиков уже обращалась к главе первого района Вены с просьбой назвать площадь перед храмом Ukraineplatz - площадью Украины.

В конце августа этого года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины.

Подписать петицию можно каждое воскресенье в помещении приходского зала церкви святой Варвары с 10:00 до 14:00.

Петицию в ближайшее время планируют передать канцлеру Австрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Зеленский
powered by lun.ua