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У Чехії гасять пожежу на складі боєприпасів

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У Чехії гасять пожежу на складі боєприпасів

Вівторок, 15 вересня 2020, 17:04

У Чехії борються з пожежею на складі боєприпасів у місті Біліна, що поблизу кордону з Німеччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Пожежа спалахнула 15 вересня близько опівдня. Невдовзі після займання стався потужний вибух.

На місце виїхали сім пожежних бригад із 12 машинами, але їм не одразу дозволили почати роботу, остерігаючись нових вибухів.

За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Із зони близько 500 метрів довкола складу евакуювали усіх сторонніх людей, зокрема, працівників кількох компаній, перекрили також прилеглі дороги.

Евакуювати мешканців з житлових будинків не довелося - вони знаходяться достатньо далеко від осередку пожежі.

Пожежники продовжують гасити полум’я. Причини займання поки невідомі. 

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Чехія
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