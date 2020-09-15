В Чехии борются с пожаром на складе боеприпасов в городе Билина, неподалеку от границы с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Пожар вспыхнул 15 сентября около полудня. Вскоре после возгорания произошел мощный взрыв.

На место выехали семь пожарных расчетов из 12 машинами, но им не сразу разрешили начать работу, опасаясь новых взрывов.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Из зоны около 500 метров вокруг состава эвакуировали всех посторонних людей, в частности, работников нескольких компаний, перекрыли также прилегающие дороги.

Эвакуировать жителей из жилых домов не пришлось - они находятся достаточно далеко от склада.

Пожарные продолжают тушить пламя. Причины возгорания пока неизвестны.