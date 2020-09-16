Кабмін закрив КПП на кордоні з Білоруссю через наплив хасидів до нього
Кабмін прийняв рішення закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, через який паломники-хасиди намагаються в’їхати в Україну, попри заборону.
Як пише "Європейська правда", таке рішення ухвалив уряд на засіданні 16 вересня, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.
"Кабінет Міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі". Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби. Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну", - йдеться у повідомленні.
МВС додає, що людей забезпечили продуктами харчування та медикаментами.
З 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ. За його словами, прикордонники очікують прибуття ще більше 3 тисяч паломників.
Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.
Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.
Нагадаємо, уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.
Хоча в уряді це заперечують, головною причиною такого рішення була спроба приховано зупинити хасидів-паломників від приїзду до України на тлі пандемії.
Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.