Кабмін закрив КПП на кордоні з Білоруссю через наплив хасидів до нього

Кабмін прийняв рішення закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, через який паломники-хасиди намагаються в’їхати в Україну, попри заборону.

Як пише "Європейська правда", таке рішення ухвалив уряд на засіданні 16 вересня, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Кабінет Міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі". Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби. Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну", - йдеться у повідомленні.

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МВС додає, що людей забезпечили продуктами харчування та медикаментами.

З 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ. За його словами, прикордонники очікують прибуття ще більше 3 тисяч паломників.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Нагадаємо, уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.

Хоча в уряді це заперечують, головною причиною такого рішення була спроба приховано зупинити хасидів-паломників від приїзду до України на тлі пандемії.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.