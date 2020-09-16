Кабмин закрыл КПП на границе с Беларусью из-за приезда на него хасидов

Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью, через который паломники-хасиды пытаются въехать в Украину, несмотря на запрет.

Как пишет "Европейская правда", такое решение приняло правительство на заседании 16 сентября, сообщает пресс служба министерства внутренних дел Украины.

"Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни. Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину", - говорится в сообщении.

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МВД добавляет, что людей обеспечили продуктами питания и медикаментами.

14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ. По его словам, пограничники ожидают прибытия еще более 3 тысяч паломников.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, которое запрещает въезд на территорию Украины иностранцев.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместил начало ее действия на 28 августа.

Хотя в правительстве это отрицают, главной причиной такого решения была попытка негласно предотвратить приезд в Украину хасидов-паломников в связи с пандемией.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине.