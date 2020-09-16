Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу може бути готова "за 4 тижні" 

Президент США Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу може бути готова "за три-чотири тижні".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час публічної дискусії, організованої ABC News.

"У попередньої адміністрації пішли б, мабуть, роки на те, щоб отримати вакцину - через Управління з продовольства і медикаментів (FDA) та усі погодження. Ми ж - за тижні від того, щоб отримати її. Знаєте, це може бути три тижні, чотири тижні", - заявив Дональд Трамп.

Прогози президента значно оптимістичніші, ніж урядових експертів, зокрема, головного інфекціоніста Ентоні Фаучі. На його думку, майбутня вакцина від коронавірусу може бути затверджена ближче до кінця року, а стане широко доступною - у 2021 році.

У публічній дискусії від представників системи охорони здоров’я лунали застереження з приводу того, що Білий Дім може тиснути на регулятора, щоб затвердити вакцину до президентських виборів 3 листопада, пише Bloomberg. Розробники вакцини у той же час заявляють, що не подаватимуть вакцину на затвердження, доки не переконаються у її безпечності та дієвості.

У федеральному уряді Німеччини очікують, що вакцина стане доступною приблизно в середині 2021 року.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у США з початку епідемії вже перевищила 6,7 млн, а померлих хворих - 200 тисяч.

Детальніше про те, як у світі розробляють вакцину від коронавірусу, читайте у матеріалі: Перегони, в яких не поспішають: коли світ отримає надійну вакцину від коронавірусу.