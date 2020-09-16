Трамп считает, что вакцина от коронавируса может быть готова "за 4 недели"

Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавируса может быть готова "за три-четыре недели".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом он сказал во время публичной дискуссии, организованной ABC News.

"У предыдущей администрации пошли бы, пожалуй, годы на то, чтобы получить вакцину - из-за Управления по продовольствию и медикаментам (FDA) и всех согласований. Мы же - за недели от того, чтобы получить ее. Знаете, это может быть три недели, четыре недели", - заявил Дональд Трамп.

Прогнозы президента гораздо оптимистичнее, чем правительственных экспертов, в частности, главного инфекциониста Энтони Фаучи. По его мнению, будущая вакцина от коронавируса может быть утверждена ближе к концу года, а станет широко доступной - в 2021 году.

В публичной дискуссии от представителей системы здравоохранения раздавались предостережения по поводу того, что Белый Дом может оказывать давление на регулятора, чтобы утвердить вакцину до президентских выборов 3 ноября, пишет Bloomberg. Разработчики вакцины в то же время уверяют, что не будут подавать вакцину на утверждение, пока не убедятся в ее безопасности и действенности.

В федеральном правительстве Германии ожидают, что вакцина станет доступной примерно в середине 2021 года.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США с начала эпидемии уже превысило 6,7 млн, а умерших больных - 200 тысяч.

Подробнее о том, как в мире разрабатывают вакцину от коронавируса, читайте в материале: Гонка, в которой не спешат: когда мир получит надежную вакцину от коронавируса.