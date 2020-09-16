У Німеччині відсторонили 29 поліцейських за підозрою у праворадикальних поглядах

У Німеччині відсторонили 29 поліцейських за участь у чатах прихильників крайніх правих поглядів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройл.

Всього викрили п’ять таких чатів. 29 з їхніх учасників виявилися правоохоронцями, приблизно половина з них були активними дописувачами.

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Серед зображень, якими обмінювалися учасники чатів - портрети Гітлера, фотошоп зображення мігранта у газовій камері. На думку поліції, один з чатів з’явився ще у 2012 році.

Міністр назвав скандал "ганьбою для поліції". За його словами, усіх 29 поліцейських тимчасово відсторонили та до всіх застосують дисциплінарні заходи, а 14 буде звільнено.

Також у зв’язку з інцидентом анонсували спецрозслідування у відділку, де працювали 25 з правоохоронців, та створення посади спеціального уповноваженого для боротьби з правоекстремістськими поглядами у поліції.

Видання нагадує, що це вже не перший подібний скандал. Минулого року подібний чат викрили у Баварії, там поширювали повідомлення з мовою ненависті щодо мусульман. У землі Баден-Вюртемберг сімох кадетів-поліцейських також впіймали на участі в закритій групі WhatsApp, де спілкувалися прихильники крайніх правих поглядів.





