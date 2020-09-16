Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Європарламент готується визнати Координаційну раду представницьким органом білоруського народу

Терорист Брейвік, який вбив 77 людей в Осло, проситиме про помилування

У Зеленського звинуватили Білорусь в поширенні серед хасидів неправди про відкритий кордон

Берлін пропонував США мільярдну угоду за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" - ЗМІ






У Німеччині відсторонили 29 поліцейських за підозрою у праворадикальних поглядах

Середа, 16 вересня 2020, 20:23

У Німеччині відсторонили 29 поліцейських за участь у чатах прихильників крайніх правих поглядів. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройл.

Всього викрили п’ять таких чатів. 29 з їхніх учасників виявилися правоохоронцями, приблизно половина з них були активними дописувачами. 

Читайте також
Німецька контррозвідка підозрює 550 військових Бундесверу в правому екстремізмі

Серед зображень, якими обмінювалися учасники чатів - портрети Гітлера, фотошоп зображення мігранта у газовій камері. На думку поліції, один з чатів з’явився ще у 2012 році. 

Міністр назвав скандал "ганьбою для поліції". За його словами, усіх 29 поліцейських тимчасово відсторонили та до всіх застосують дисциплінарні заходи, а 14 буде звільнено. 

Також у зв’язку з інцидентом анонсували спецрозслідування у відділку, де працювали 25 з правоохоронців, та створення посади спеціального уповноваженого для боротьби з правоекстремістськими поглядами у поліції.

Видання нагадує, що це вже не перший подібний скандал. Минулого року подібний чат викрили у Баварії, там поширювали повідомлення з мовою ненависті щодо мусульман. У землі Баден-Вюртемберг сімох кадетів-поліцейських також впіймали на участі в закритій групі WhatsApp, де спілкувалися прихильники крайніх правих поглядів.  



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua