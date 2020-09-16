В Германии отстранили 29 полицейских по подозрению в праворадикальных взглядах

В Германии ведут следствие в отношении 29 полицейских за участие в чатах сторонников крайних правых взглядов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл.

Всего разоблачили пять таких чатов. 29 из их участников оказались правоохранителями, примерно половина из них были активными участниками переписки.

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Среди изображений, которыми обменивались участники чатов - портреты Гитлера, фотошоп изображения мигранта в газовой камере. По мнению полиции, один из чатов появился еще в 2012 году.

Министр назвал скандал "позором для полиции". По его словам, всех 29 полицейских временно отстранили и в отношении всех примут дисциплинарные меры, а 14 - уволят.

Также в связи с инцидентом анонсировали спецрасследование в отделении, где работали 25 из правоохранителей, и создание должности специального уполномоченного по борьбе с правоэкстремистскими взглядами в полиции.

Издание напоминает, что это уже не первый подобный скандал. В прошлом году подобный чат разоблачили в Баварии, там распространяли сообщения с языком ненависти в отношении мусульман.

В земле Баден-Вюртемберг семерых кадетов-полицейских также поймали на участии в закрытой группе WhatsApp, где общались сторонники крайних правых взглядов.