13 осіб затримали після пожежі біля ще одного табору мігрантів у Греції

13 осіб затримала поліція після пожежі поруч з мігрантським табором на острові Самос.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію острова.

Пожежа виникла пізно увечері 15 вересня у лісовому масиві поруч з табором і могла перекинутися на нього, але пожежникам вчасно вдалося взяти вогонь під контроль.

Поліція підозрює підпал та вже затримала 13 осіб - мешканців табору.

"Ми досліджуємо їхню можливу причетність до цього інциденту", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, тиждень тому, у ніч з 8 на 9 вересня, пожежа вщент знищила найбільший у Європі табір мігрантів на грецькому острові Лесбос. За різними оцінками, у ньому проживали від 12 до 19 тисяч осіб - в рази більше, ніж кількість, на яку він був розрахований.

Влада Греції припускає, що підпал здійснили мігранти, яких помістили на карантин після позитивного тесту на коронавірус. Після основної пожежі, табір горів ще двічі - у частинах, які вціліли. За підозрою у підпалі затримали вже 5 осіб.

Табір збираються відновлювати, хоча і місцеві мешканці, і самі мігранти виступають проти.

Декілька європейських країн вже заявили про готовність прийняти частину мігрантів з табору, зокрема, Франція та Німеччина.