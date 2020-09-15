Німеччина планує прийняти 1500 мігрантів з грецького табору Морія
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєгофер домовилися прийняти ще близько 1500 додаткових мігрантів з Греції.
Про це стало відомо німецькому агентству DPA від власних джерел, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Мова насамперед про мігрантські родини з дітьми.
Як відомо, понад 12 тисяч мігрантів залишилися без даху над головою після великої пожежі в таборі біженців Морія на грецькому острові Лесбос.
Зеєгофер оголосив у п'ятницю, що Німеччина прийме від 100 до 150 дітей зі згорілого табору. Загалом європейські країни погодились прийняти 400 дітей, яких не супроводжують дорослі.
Ну другому етапі європейські країни планували домовитись з Афінами про прийом сімей з дітьми.
Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до коаліційного уряду, закликала до загальнонаціональної ініціативи з прийому значно більшої кількості мігрантів зі згорілого табору Морія, ніж планувалося.
У партії закликали Зеєгофера піти у відставку, якщо він не змінить свою позицію з питання про прийом біженців з Морії.
У Єврокомісії вважають, що мігрантів зі згорілого табору на Лесбосі треба вивезти з острова.
Центр прийому і ідентифікації мігрантів, розташований поблизу села Морія на грецькому острові Лесбос, був повністю знищений в результаті трьох пожеж.
Вогонь знищив також неформальні поселення прохачів притулку та мігрантів навколо центру, розрахованого спочатку на прийом 2800 осіб. За різними даними, в Морії перебували від 12 000 до 19 000 людей.
Умови, в яких перебували мігранти, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович називала катастрофічними - люди були позбавлені медичної допомоги, доступу до засобів гігієни.