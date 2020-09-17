Полиция Греции переселяет сотни мигрантов-погорельцев в новый лагерь
Греческая полиция начала переселять сотни мигрантов, застрявших на острове Лесбос, в новый временный палаточный лагерь в четверг.
Это происходит более чем через неделю после того, как пожар разрушил крупнейший лагерь для мигрантов в Греции Мория, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Пожар оставил более 12 тысяч человек, большинство из которых являются беженцами из Афганистана, Сирии и различных африканских стран, без крыши над головой, надлежащих санитарных условий и доступа к пище и воде.
Греческие власти заявили, что пожар начали мигранты.
Новый временный палаточный лагерь в Кара-Тепе, недалеко от порта острова Митилини, готов принять не менее 5000 человек.
Чиновники заявляют, что некоторые мигранты не хотят переезжать в новый лагерь, поскольку надеются покинуть остров.
Рано в среду к новому лагерю переехали только 1200 человек. Но вечером к нему стали прибывать большие группы мигрантов со своими вещами.
Чиновники говорят, что продолжат в течении следующих дней убеждать мигрантов поселиться в новом лагере. Переселение хотят завершить в течение нескольких дней.
Несколько европейских стран уже заявили о готовности принять часть мигрантов из лагеря, в частности, Франция и Германия.
В Еврокомиссии считают, что мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе надо вывезти с острова.