Полиция Греции переселяет сотни мигрантов-погорельцев в новый лагерь

Греческая полиция начала переселять сотни мигрантов, застрявших на острове Лесбос, в новый временный палаточный лагерь в четверг.

Это происходит более чем через неделю после того, как пожар разрушил крупнейший лагерь для мигрантов в Греции Мория, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожар оставил более 12 тысяч человек, большинство из которых являются беженцами из Афганистана, Сирии и различных африканских стран, без крыши над головой, надлежащих санитарных условий и доступа к пище и воде.

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Новый временный палаточный лагерь в Кара-Тепе, недалеко от порта острова Митилини, готов принять не менее 5000 человек.

Чиновники заявляют, что некоторые мигранты не хотят переезжать в новый лагерь, поскольку надеются покинуть остров.

Рано в среду к новому лагерю переехали только 1200 человек. Но вечером к нему стали прибывать большие группы мигрантов со своими вещами.

Чиновники говорят, что продолжат в течении следующих дней убеждать мигрантов поселиться в новом лагере. Переселение хотят завершить в течение нескольких дней.

Несколько европейских стран уже заявили о готовности принять часть мигрантов из лагеря, в частности, Франция и Германия.

В Еврокомиссии считают, что мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе надо вывезти с острова.