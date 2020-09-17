У Мюнхені стурбовані через епідемічні ризики "альтернативного Октоберфесту"

Після скасування традиційного Октоберфесту через пандемію коронавірусу влада Мюнхена стурбована через можливий сплеск заражень у зв’язку з низкою альтернативних заходів на відзначення пивного фестивалю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Мер Мюнхена Дітер Рітер закликав у четвер учасників заходу, в ході якого близько 50 пабів відкриють свої двері, проявити стриманість.

"Осінь без Wiesn – безсумнівно, їй чогось не вистачає. Але для мене існує тільки оргінальний фестиваль" - сказав Рітер, використовуючи баварський термін для Октоберфесту.

Мюнхенські лікарі без особливого ентузіазму поставилися до планів відзначити суботу традиційними духовими оркестрами і церемоніальним розкриттям пивних бочок.

Хоча ризик можна стримати дотриманням правил гігієни, ідеалом залишається відмова від проведення будь-яких заходів, сказав Бернд Цвісслер, фахівець з анестезіології в міській університетській лікарні.

Клеменс Вендтнер, керівник відділу інфекційних захворювань швабінгської лікарні, сказав, що він відноситься до альтернативних святкувань зі "скепсисом і занепокоєнням". Він закликав тих, хто буде присутній на урочистостях, не випускати з уваги необхідність боротьби з пандемією.

Власники мюнхенських пабів розіслали запрошення на "Октоберфест у пабах", якийтриватиме з найближчої суботи по 4 жовтня.

Попередник Рітера, багаторічний мер міста Крістіан Уде, повинен в субботу в одному з пабів розкрити бочку пива відповідно до традицій.

Рітер і прем'єр Баварії Маркус Зедер оголосили в квітні, що фестиваль, який щорічно збирає близько 6 мільйонів відвідувачів, буде скасовано вперше з часів Другої світової війни.