В Мюнхене обеспокоены из-за эпидемических рисков "альтернативного Октоберфеста"

После отмены традиционного Октоберфеста из-за пандемии коронавируса власти Мюнхена обеспокоены из-за возможного всплеска заражений в связи с рядом альтернативных мероприятий в ознаменование пивного фестиваля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Мэр Мюнхена Дитер Ритер призвал в четверг участников мероприятия, в ходе которого около 50 пабов откроют свои двери, проявить сдержанность.

"Осень без Wiesn - несомненно, ей чего-то не хватает. Но для меня существует только оргинальный фестиваль" - сказал Ритер, используя баварский термин для Октоберфеста.

Мюнхенские врачи без особого энтузиазма отнеслись к планам отметить субботу традиционными духовыми оркестрами и церемониальным раскрытием пивных бочек.

Хотя риск можно сдержать соблюдением правил гигиены, идеалом остается отказ от проведения любых мероприятий, сказал Бернд Цвисслер, специалист по анестезиологии в городской университетской больницы.

Клеменс Вендтнер, руководитель отдела инфекционных заболеваний швабингской больницы, сказал, что он относится к альтернативным празднованиям со "скепсисом и беспокойством". Он призвал тех, кто будет присутствовать на торжествах, не упускать из виду необходимость борьбы с пандемией.

Владельцы мюнхенских пабов разослали приглашения на" Октоберфест в пабах", которые будут проходить с ближайшей субботы по 4 октября.

Предшественник Ритера, многолетний мэр города Кристиан Удэ, должен в субботу в одном из пабов вскрыть бочку пива в соответствии с традициями.

Ритер и премьер Баварии Маркус Зедер объявили в апреле, что фестиваль, ежегодно собирающий около 6 миллионов посетителей, будет отменен впервые со времен Второй мировой войны.