У Швейцарії дозволили провести референдум про права приматів

Федеральний суд Швейцарії підтримав пропозицію про те, щоб у кантоні Базель було проведене голосування про закріплення в конституції прав приматів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Це рішення стало черговим етапом у конфлікті між зоозахисниками та їхніми опонентами і тепер у кантоні може відбутися референдум з цього питання.

Судді Федерального суду відхилили апеляцію кількох осіб, які стверджували, що таке голосування було б незаконним. Вони заявляли, що кантональна ініціатива порушує національне законодавство про права тварин.

Втім суд у Лозанні постановив, що кантонам дозволено вводити більш суворі правила, ніж передбачені національним законодавством.

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Народна ініціатива, висунута групою Sentience Politics в 2016 році, вимагає внести в конституцію поправку про "фундаментальні права на життя приматів не-людей".

За словами групи, тварини - це "дуже складні істоти, що володіють внутрішнім, істотним інтересом до життя, повною фізичною і психічною цілісністю".

Після постанови суду група Sentience Politics заявила, що вона перебуває "в захваті від цього історичного рішення".

Незважаючи на те, що на шляху до проведення голосування більше немає перешкод, залишається незрозумілим, коли відбудеться опитування.

Швейцарія проводить народні опитування та референдуми на національному, регіональному та місцевому рівнях кожні кілька місяців. Проте можуть пройти роки з моменту збору підписів за ініціативи, перш ніж відбудеться голосування.