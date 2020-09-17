В Швейцарии разрешили провести референдум о правах приматов

Федеральный суд Швейцарии поддержал предложение о том, чтобы в кантоне Базель было проведено голосование о закреплении в конституции прав приматов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Это решение стало очередным этапом в конфликте между зоозащитниками и их оппонентами и теперь в кантоне может состояться референдум по этому вопросу.

Судьи Федерального суда отклонили апелляцию нескольких лиц, которые утверждали, что такое голосование было бы незаконным. Они заявляли, что кантональная инициатива нарушает национальное законодательство о правах животных.

Однако суд в Лозанне постановил, что кантонам разрешено вводить более строгие правила, чем предусмотренные национальным законодательством.

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Народная инициатива, выдвинутая группой Sentience Politics в 2016 году, требует внести в конституцию поправку о "фундаментальных правах на жизнь приматов не-людей".

По словам группы, животные - это "очень сложные существа, обладающие внутренним, существенным интересом к жизни, полной физической и психической целостностью".

После постановления суда группа Sentience Politics заявила, что она "в восторге от этого исторического решения".

Несмотря на то, что на пути к проведению голосования больше нет препятствий, остается неясным, когда состоится опрос.

Швейцария проводит народные опросы и референдумы на национальном, региональном и местном уровнях каждые несколько месяцев. Однако могут пройти годы с момента сбора подписей по инициативе, прежде чем состоится голосование.