В Швейцарии разрешили провести референдум о правах приматов
Федеральный суд Швейцарии поддержал предложение о том, чтобы в кантоне Базель было проведено голосование о закреплении в конституции прав приматов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Это решение стало очередным этапом в конфликте между зоозащитниками и их оппонентами и теперь в кантоне может состояться референдум по этому вопросу.
Судьи Федерального суда отклонили апелляцию нескольких лиц, которые утверждали, что такое голосование было бы незаконным. Они заявляли, что кантональная инициатива нарушает национальное законодательство о правах животных.
Однако суд в Лозанне постановил, что кантонам разрешено вводить более строгие правила, чем предусмотренные национальным законодательством.
Народная инициатива, выдвинутая группой Sentience Politics в 2016 году, требует внести в конституцию поправку о "фундаментальных правах на жизнь приматов не-людей".
По словам группы, животные - это "очень сложные существа, обладающие внутренним, существенным интересом к жизни, полной физической и психической целостностью".
После постановления суда группа Sentience Politics заявила, что она "в восторге от этого исторического решения".
Несмотря на то, что на пути к проведению голосования больше нет препятствий, остается неясным, когда состоится опрос.
Швейцария проводит народные опросы и референдумы на национальном, региональном и местном уровнях каждые несколько месяцев. Однако могут пройти годы с момента сбора подписей по инициативе, прежде чем состоится голосование.