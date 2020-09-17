У Німеччині - найвища кількість заражень з квітня

За останню добу у Німеччині зареєстрували більше 2 тисяч випадків коронавірусу - найбільше з квітня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомив Інститут Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії в країні.

За останні 24 години в країні зареєстрували 2194 нових хворих. Останній раз вищий показник реєстрували наприкінці квітня. Водночас, це значно менше, ніж показники на "піку" першої хвилі - понад 6000 випадків.

Загалом з початку епідемії у Німеччині зареєстрували вже близько 266 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, 9371 хворих померли.

Варто зазначити, що попри тенденцію до зростання щоденної кількості заражень вже з кінця липня, кількість смертей залишається низькою - лише декілька разів реєстрували більше 10 загиблих за добу.

На піку епідемії у Німеччині щодня помирали більше 300 пацієнтів.

Населення країни - близько 83 мільйонів.

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