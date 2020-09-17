Країни Північної Європи засудили отруєння Навального та підтримали протести у Білорусі

Країни Північної Європи спільно засудили отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального та висловили підтримку протестам у Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві, опублікованій урядом Норвегії після зустрічі міністрів нордичних країн на острові Борнхольм у Данії.

На зустріч для обговорення міжнародної політики і безпеки прибули міністри закордонних справ Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

У спільному комюніке міністри "найрішучишим чином" засуджують отруєння Навального та закликають Росію здійснити прозоре розслідування, залучаючи експертів Організації із заборони хімічної зброї.

"Міністри висловлюють глибоку стурбованість з приводу використання забороненої нервово-паралітичної речовини на території однієї з наших країн-сусідів. Росія має негайно розкрити усю інформацію про те, як на її території стала можливою атака із застосуванням хімічної зброї", - наголошують вони.

Міністри додають, що будь-які подібні інциденти є порушенням міжнародного законодавства, по-друге - неприйнятним є напад на представників опозиції.

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Глави МЗС також висловили підтримку й солідарність із білорусами, які вимагають поваги до їхніх фундаментальних прав і права на вільні й чесні вибори.

Вони закликають владу Білорусі припинити репресії, звільнити затриманих та погодитися на широкий національний діалог за посередництва ОБСЄ.

"Глави МЗС наголошують на необхідності швидкого запровадження санкцій ЄС та країн, які поділяють цю позицію, щодо винних у фальсифікації виборів та репресіях", - додають у заяві.

Обговорювалися й інші безпекові питання.

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