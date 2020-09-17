Страны Северной Европы осудили отравление Навального и поддержали протесты в Беларуси

Страны Северной Европы совместно осудили отравлениероссийского оппозиционера Алексея Навального и выразили поддержку протестам в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном правительством Норвегии после встречи министров нордических стран на острове Борнхольм в Дании.

На встречу для обсуждения международной политики и безопасности прибыли министры иностранных дел Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

В совместном коммюнике министры "самым решительным образом" осуждают отравление Навального и призывают Россию провести прозрачное расследование, привлекая экспертов Организации по запрещению химического оружия.

"Министры выражают глубокую обеспокоенность по поводу использования запрещенного нервно-паралитического вещества на территории одной из стран-соседей. Россия должна немедленно раскрыть всю информацию о том, как на ее территории стала возможной атака с применением химического оружия", - отмечают они.

Министры добавляют, что любые подобные инциденты являются нарушением международного законодательства, во-вторых - неприемлемы факты нападения на представителей оппозиции.

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Главы МИД также выразили поддержку и солидарность с белорусами, которые борются за уважение к своим фундаментальным правам и право на свободные и честные выборы.

Они призывают власти Беларуси прекратить репрессии, освободить задержанных и согласиться на широкий национальный диалог при посредничестве ОБСЕ.

"Главы МИД подчеркивают необходимость быстрого введения санкций ЕС и стран, которые разделяют эту позицию, в отношении виновных в фальсификации выборов и репрессиях", - добавляют в заявлении.

Обсуждались и другие вопросы безопасности.

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