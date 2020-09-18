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У Польщі кажуть про відкритий кордон з Білоруссю попри заяву Лукашенка

П'ятниця, 18 вересня 2020, 09:45

Кордон між Білоруссю та Польщею залишається відкритим у п'ятницю вранці, заявили польські прикордонники. 

Заяву наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер ввечері Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що його країна закриє свої кордони з Польщею та Литвою та посилить контроль на кордоні з Україною. 

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"Кордон відкритий, ми не бачимо збоїв, немає черг і у нас немає сигналів про те, що кордон має бути закритий", - сказав польський прикордонник, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки не уповноважений говорити зі ЗМІ.

Глава МЗС Литви вважає, що заява Лукашенка про закриття кордону демонструє бажання покласти відповідальність за кризу в країні на зовнішні сили, та скептично ставиться до реальності самої заяви.

16 вересня Лукашенко заявляв, що США, Україна і Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі". 

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