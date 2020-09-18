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Литва: за заявою Лукашенка про закриття кордонів стоїть пошук уявної загрози

П'ятниця, 18 вересня 2020, 08:25

Литовський глава МЗС вважає, що заява Лукашенка про закриття кордону з Литвою і Польщею, а також про посилення кордону з Україною демонструє бажання покласти відповідальність за кризу в країні на зовнішні сили, та поки що скептично ставиться до реальності самої заяви.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода", про це Лінкявічюс сказав національному радіо LRT.

"Це пов'язано з прагненням будь-якою ціною продемонструвати наявність певної (зовнішньої) загрози... Якщо такої загрози немає, її потрібно знайти", - сказав він. 

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Лінкявічюс додав, що поки що не зрозуміло, що означають слова Лукашенка в реальності.  

"Досі були такі заяви - про перенаправлення вантажів в інші порти, потім була поправка - якщо Росія запропонує такі ж умови тощо. Я думаю, що тепер ми повинні також подивитися, що це означає, чи означає це закриття кордонів для вантажів або людей або щось інше ", - сказав міністр LRT.

Він попередив, що коли економіка сусідньої країни перебуває на межі банкрутства, всі подібні кроки слід робити зважено і відповідально, так як це може обернутися проти них.

Занепокоєння у міністра викликала заява про перекидання армії до кордонів. 

"Були заяви, ніби половина армії кинута на оборону західного кордону, ніби є якась загроза, можливість нападу. Це неадекватна реакція неадекватної людини на ситуацію, що склалася", - сказав міністр.

Виступаючи в Мінську в четвер, 17 вересня, Лукашенко заявив, що Білорусь змушена закрити державний кордон з Литвою та Польщею, а також посилити кордон з Україною. 

Він звернувся до народів трьох країн з проханням "зупинити своїх політиків та запобігти "гарячій війні".

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