Угорщина відкладе заборону одноразового пластику до липня 2021 року

Угорщина відтермінує заборону одноразового пластику до липня 2021 року, що на пів року пізніше, ніж передбачає законодавство ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today, про це оголосив голова Офісу прем’єр-міністра Гергей Гуйяш.

Гуйяш на брифінгу оголосив, що Угорщина на пів року відтермінує заборону одноразового пластику – до липня 2021 року. За його словами, через складну економічну ситуацію заборону потрібно запроваджувати "у спосіб, який не поставить під загрозу робочі місця".

Нову дату визначили після перемовин з міністром з питань інновацій і технологій, депутатами та основними стейкхолдерами з цієї сфери.

Він додав, що уряд планує виділити бізнесу близько 29 мільйонів євро для того, щоб допомогти змінити технологічні процеси.

13 травня міністерство інновацій і технології подало законопроєкт щодо заборони одноразових пластикових пакетів, відповідно до законодавства ЄС, з 1 січня 2021 року.

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Проте вчора заступник прем’єра Жолт Шем’єн відкликав проєкт, замість того, щоб передати його на розгляд парламенту.

Минулого тижня Гергей Гуйяш заявляв, що це законодавство є "примусом з боку ЄС", проте "у будь-якому випадку, це має підстави з точки зору охорони довкілля, тому уряд може підтримати це рішення".

Нагадаємо, у березні 2019 року Європарламент схвалив закон, який передбачає поступову заборону одноразових пластикових виробів.

З 2021 року мають заборонити пластикові столові прилади одноразового використання (виделки, ножі, ложки та палички для їжі), одноразові пластикові тарілки, пластикові соломинки для напоїв, ватні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу.