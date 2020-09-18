У Великій Британії на тлі пандемії суттєво зріс попит на цуценят

Ціна на цуценят у Великій Британії зросла більш ніж удвічі на тлі пандемії коронавірусу - собаки нині коштують в середньому майже 1900 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Купити цуценят популярних порід пропонують за ще вищу ціну - 3000 фунтів стерлінгів і навіть більше, свідчать дані провідного онлайн-ринку.

Читайте також В уряді Німеччини хочуть зобов’язати власників собак вигулювати їх щонайменше двічі на день

Інтерес до домашніх улюбленців різко зріс після запровадження локдауну в кінці березня - тоді високий попит спонукав багатьох селекціонерів підняти ціни.

Дані з веб-сайту Pets4Homes, засновані на приблизно 150 000 рекламних оголошень, показали, що середня запитувана ціна з березня по вересень становила 1883 фунти стерлінгів. За той же період минулого року середня ціна становила 888 фунтів стерлінгів.

Благодійні організації із захисту тварин попереджають, що високі ціни можуть сприяти неналежному розведенню цуценят, контрабанді або крадіжки собак.

Вони також стурбовані тим, що "бум на цуценят" може призвести до кризи, коли люди повернуться на роботу, замість працювати з дому, й менше уваги приділятимуть домашнім тваринам.