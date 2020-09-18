В Великобритании на фоне пандемии существенно вырос спрос на щенков

Цена щенков в Великобритании выросла более чем вдвое на фоне пандемии коронавируса - собаки сейчас стоят в среднем почти 1900 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Купить щенков популярных пород предлагают по еще более высокой цене - 3000 фунтов стерлингов и даже больше, свидетельствуют данные ведущего онлайн-рынка.

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Интерес к домашним любимцам резко вырос после введения локдауна в конце марта - тогда высокий спрос побудил многих селекционеров поднять цены.

Данные с сайта Pets4Homes, основанные на примерно на 150 000 рекламных объявлений, показали, что средняя запрашиваемая цена с марта по сентябрь составила 1883 фунта стерлингов. За тот же период прошлого года средняя цена составляла 888 фунтов стерлингов.

Благотворительные организации по защите животных предупреждают, что высокие цены могут способствовать ненадлежащему разведению щенков, контрабанде или краже собак.

Они также обеспокоены тем, что "бум на щенков" может привести к кризису, когда люди вернутся на работу, вместо работать из дома, и меньше внимания будут уделять домашним животным.