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Ryanair анонсував додаткові скорочення рейсів у жовтні

П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:50

Ірландська бюджетна авіакомпанія була змушена скоротити кількість своїх авіарейсів в жовтні ще на 20% через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Авіакомпанія заявила, що буде літати приблизно на 40% від потужності, яка була у неї в жовтні минулого року, в порівнянні з попереднім цільовим показником в 50%.

"Якщо нинішні тенденції і неправильне управління урядів ЄС у сфері відновлення авіаперевезень і нормальної економічної діяльності продовжаться, то аналогічні скорочення потужностей можуть знадобитися і в зимовий період", - йдеться в заяві Ryanair.

Скорочення пропускної здатності, на думку авіакомпанії, необхідне через "шкоду, заподіяну постійними змінами в урядових обмеженнях на поїздки, багато з яких вводяться в короткі терміни", і це зменшує кількість бронювань, зроблених заздалегідь.

Лоукостер закликав негайно ввести в дію запропоновану ЄС скоординовану систему обмежень.

У заяві Ryanair говориться, що компанія очікує менше 30% порожніх місць на своїх жовтневих рейсах після скорочення пропускної здатності, проти в середньому 6% порожніх місць на рейсах минулої зими.

Нагадаємо, найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня.

Як відомо, Україна на місяць заборонила в’їзд іноземцям, і саме 29 вересня спливає термін заборони.

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