Польша заявила Литве, что думает о своих санкции в отношении Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда заявил президенту Литвы Гитанасу Наудеде, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщили в офисе президента Литвы в пятницу после телефонного разговора двух лидеров, сообщает "Европейская правда".

"Главы государств обсудили вопросы санкций против Беларуси. Польше предложили присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать солидарность с белорусским гражданским обществом, которое подвергается агрессии и политическим репрессиям.

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Польский лидер заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Литвы.

Литва, Латвия и Эстония в августе объявили о запрете въезда для Александра Лукашенко и 29 других чиновников.

Евросоюз сейчас находится в процессе подготовки персональных санкций в отношении представителей белорусского режима. Но, по данным СМИ, Кипр заявил, что не одобрит санкции, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря.



