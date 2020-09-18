Хасиди-паломники поїхали з КПП на кордоні з Білоруссю, так і не потрапивши в Україну

Хасиди-паломники, які намагалися потрапити в Україну попри заборону, поїхали з пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні Білорусі та України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив голова Державної прикордонної служби України.

На даний момент усі хасиди-паломники полишили територію поруч з українським кордоном.

"Поступове зменшення іноземців на цьому напрямку ми почали фіксуватися зранку. Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Республіки Білорусь", – розповів Сергій Дейнеко.

Фото: ДПСУ

За його словами, хасиди почали масово прибувати з 14 вересня і до вечора 17 вересня на кордоні перебували більше тисячі паломників. Ще одна група приїхала до КПП "Дольськ", що на Волині, але після пояснення про обмежень в’їду повернула назад.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Протягом усього тижня паломники не втрачали надію потрапити в Україну. У мережі набуло популярності відео, як кілька десятків паломників, одягнувши козацьке вбрання, виконують гімн України, сподіваючись таким чином здобути прихильність і отримати дозвіл на в’їзд.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

У зв'язку з ситуацією 16 вересня уряд вирішив закрити КПП "Нові Яриловичі".

Також ДПСУ повідомляє, що сьогодні в аеропорту Бориспіль один паломник спробував надати хабар розміром 3 тисячі доларів, щоб його впустили до України, попри заборону.

"Чоловік, який прямував ще з двома своїми співвітчизниками, спробував надати прикордонниці 3 тисячі доларів неправомірної вигоди за перегляд рішення про відмову у пропуску через державний кордон та сприяння в безперешкодному в’їзді на територію України. При цьому запевняв, що нібито їде поховати свою тітку Тамару. Прикордонниця від хабаря відмовилась, натомість поінформувала компетентні органи", - повідомляє Держприкордонслужба.

Іноземцю,який пропонував хабар, заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, Україна заборонила в’їзд іноземців з 28 серпня - крім категорій-винятків, офіційно пояснюючи це ситуацією з коронавірусом.

Хоча в уряді це заперечують, основною причиною такого кроку була спроба приховано стримати хасидів від прибуття до Умані на святкування Рош ха-Шана в умовах пандемії.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.