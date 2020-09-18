Хасиды-паломники поехали с КПП на границе с Беларусью, так и не попав в Украину

Хасиды-паломники, которые пытались попасть в Украину, несмотря на запрет, уехали с пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины.

На данный момент все хасиды-паломники покинули территорию рядом с украинской границей.

"Постепенное уменьшение иностранцев на этом направлении мы начали фиксироваться утром. Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалось. Также наблюдался постоянное постепенное их возвращение на территорию Республики Беларусь", - рассказал Сергей Дейнеко.

По его словам, хасиды начали массово прибывать с 14 сентября и до вечера 17 сентября на границе находились более тысячи паломников. Еще одна группа приехала к КПП "Дольск" на Волыни, но после объяснений об ограничениях на въезд развернулась обратно.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

В течение всей недели паломники не теряли надежду попасть в Украину. В сети получило популярность видео, как несколько десятков паломников, одев украинские костюмы, исполняют гимн Украины, надеясь таким образом получить разрешение на въезд.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, которое запрещает въезд в Украину для иностранцев.

В связи с ситуацией 16 сентября правительство решило закрыть КПП "Новые Яриловичи".

Также ГПСУ сообщают, что в аэропорту Борисполь один паломник попытался дать взятку в размере 3000 долларов, чтобы его впустили в Украину, несмотря на запрет.

"Мужчина, который следовал еще с двумя своими соотечественниками, попытался дать пограничнице 3000 долларов неправомерной выгоды за пересмотр решения об отказе в пропуске через государственную границу и содействие в беспрепятственном въезде на территорию Украины. При этом уверял, что якобы едет похоронить свою тетю Тамару. Пограничница от взятки отказалась и проинформировала компетентные органы ", - сообщает Госпогранслужба.

Иностранцу, который предлагал взятку, запретили въезд в Украину на три года.

Напомним, Украина закрыла границы для иностранцев с 28 августа - кроме категорий-исключений, официально объясняя это ситуацией с коронавирусом.

Хотя в правительстве это отрицают, главной причиной такого шага была попытка скрыто сдержать хасидов от прибытия в Умань на празднование Рош ха-Шана в условиях пандемии.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине.