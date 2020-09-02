Близько 80 осіб затримали на студентських протестах у Мінську - правозахисники

Напередодні на студентських акціях протесту у Мінську затримали близько 80 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані білоруського правозахисного центру "Вясна".

У поіменному списку затриманих, складеному правозахисниками - 79 осіб. Серед них - студенти, щонайменш один викладач та 9 представників ЗМІ - журналісти, фотокореспонденти та оператори.

Як раніше повідомляла "Українська правда", у багатьох містах Білорусі 1 вересня відбулись мирні акції проти фальсифікації результатів президентських виборів та насильства з боку правоохоронців.

На вулиці вийшли студенти найбільших вишів країни. Невдовзі після початку акцій почалися перші затримання.

Александр Лукашенко, що виконує обов’язки президента Білорусі, натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.

Нагадаємо, у понеділок країни Балтії оголосили про запровадження санкцій проти Лукашенка та ще 29 посадовців його режиму.

Лукашенко пообіцяв економічні рішення у відповідь.

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