Почти 80 человек задержали на студенческих протестах в Минске - правозащитники

Накануне на студенческих акциях протеста в Минске задержали около 80 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные белорусского правозащитного центра "Вясна".

В поименном списке задержанных, составленном правозащитниками - 79 человек. Среди них - студенты, как минимум один преподаватель и 9 представителей СМИ - журналисты, фотокорреспонденты и операторы.

Как ранее сообщала "Украинская правда", во многих городах Белоруссии 1 сентября состоялись мирные акции против фальсификации результатов президентских выборов и насилия со стороны правоохранителей.

На улицы вышли студенты крупнейших вузов страны. Вскоре после начала акций начались первые задержания.

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.

Напомним, в понедельник страны Балтии объявили о введении санкций против Лукашенко и еще 29 чиновников его режима.

Лукашенко пообещал экономические решения в ответ.

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