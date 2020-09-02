Прем’єр Молдови прокоментував "коронавірусне" весілля сина

Прем’єр Молдови стверджує, що весілля його сина, проведене на тлі епідемії коронавірусу, не було великим святкуванням і там були присутні лише найближчі родичі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це він заявив вчора у коментарі ЗМІ.

Іон Кіку не став заперечувати, що його син 28 серпня організував святкування з нагоди свого одруження, всупереч забороні проводити весілля, але стверджує, що карантинні обмеження при цьому не були порушені.

"Справді, 28 серпня було організовано святковий вечір… Весілля за участі 150 осіб мало відбутися 30 серпня 2020 року. Після мого наполягання, ми відмовилися від святкування, але діти все ж захотіли відсвяткувати весілля 28 серпня із найближчими людьми", - пояснив він, додавши, що це "не було весіллям ні за формою, ні за змістом".

Прем’єр також стверджує, що кількість учасників святкування не перевищувала дозволеної і порушення карантинних обмежень не було.

Нагадаємо, 28 серпня джерела видання повідомили, що син прем’єра Молдови Іона Кіку влаштував святкування свого весілля у ресторані виноробні Vinăria Poiana неподалік від Кишинева. Журналісти вирушили туди, щоб перевірити інформацію, але далі в’їзду у виноробню їх відмовилися впускати.

Про те, що весілля має відбутися в кінці літа, прем’єр казав ще у червні. Але при цьому він заявляв, що якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, свято доведеться скасувати.

Після цього представники партії "Дія та солідарність", зокрема й експрем’єрка Майя Санду, головна суперниця президента Ігоря Додона на майбутніх виборах, заявили, що вимагатимуть розслідування цього випадку та притягнення сина прем’єра до відповідальності, якщо підтвердиться порушення вимог карантину.