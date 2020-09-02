Премьер Молдовы прокомментировал "коронавирусную" свадьбу сына

Премьер Молдовы утверждает, что свадьба его сына, проведенная на фоне эпидемии коронавируса, не было большим празднованием и там присутствовали только самые близкие родственники.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом он заявил вчера в комментарии СМИ.

Ион Кику не стал отрицать, что его сын 28 августа организовал празднование по случаю своего бракосочетания, вопреки запрету проводить свадьбы, но утверждает, что карантин при этом не был нарушен.

"Действительно, 28 августа был организован праздничный вечер... Свадьба с участием 150 человек должна была состояться 30 августа 2020 года. По моему настоянию мы отказались от празднования, но дети все же захотели отпраздновать свадьбу 28 августа с близкими людьми", - пояснил он, добавив, что это "не было свадьбой ни по форме, ни по содержанию".

Премьер также утверждает, что количество участников празднования не превышало разрешенного и нарушения карантинных ограничений не было.

Напомним, 28 августа источники издания сообщили, что сын премьера Молдовы Иона Кику устроил празднование своей свадьбы в ресторане винодельни Vinăria Poiana неподалеку от Кишинева. Журналисты отправились туда, чтобы проверить информацию, но дальше въезда в винодельню их отказались впускать.

О том, что свадьба должна состояться в конце лета, премьер говорил еще в июне. Но при этом он заявлял, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, праздник придется отменить.

После этого представители партии "Действие и солидарность", в том числе экс-премьер Майя Санду, главная соперница президента Игоря Додона на предстоящих выборах, заявили, что будут требовать расследования этого случая и привлечения сына премьера к ответственности, если подтвердится нарушение требований карантина.