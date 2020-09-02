Греція на два тижні відкрила кордони для 1000 росіян

Влада Греції прийняла рішення відкрити кордони для громадян Росії з 7 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну постанову опубліковано в офіційному віснику грецького уряду.

Громадяни Росії зможуть в'їхати на територію країни до 21 вересня включно. Протягом одного тижня до Греції зможуть приїхати до 500 осіб.

Потрапити на територію Греції можна буде виключно повітряним шляхом через аеропорти Афін, Салонік і Іракліона на острові Крит.

Для в'їзду в країну необхідно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 72 години до прильоту. Також необхідний ваучер з підтвердженням номера в готелі або інший документ, що підтверджує тимчасове проживання в Греції.

Згідно з постановою, після в'їзду в країну громадян РФ вибірково можуть зобов'язати зробити тест на коронавірус. До того, як будуть готові результати дослідження, вони повинні залишатися в місці свого проживання.

Як відомо, для українських громадян кордони Греції, як і інших країн ЄС, загалом залишаються закритими. В'їзд дозволений лише окремим категоріям.

Нагадаємо, на початку липня 17 пасажирів, які прибули до Афін з Києва, потрапили до ізолятора афінського аеропорту, де пробули три доби.

Детальніше про ситуацію в Афінах читайте у статті: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"