Греция на две недели открыла границы для 1000 россиян

Власти Греции приняли решение открыть границы для граждан России с 7 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике греческого правительства.

Граждане России смогут въехать на территорию страны до 21 сентября включительно. В течение одной недели в Грецию смогут приехать до 500 человек.

Попасть на территорию Греции можно будет исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона на острове Крит.

Для въезда в страну необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета. Также необходим ваучер с подтверждением номера в гостинице или другой документ, подтверждающий временное проживание в Греции.

Согласно постановлению, после въезда в страну граждан РФ выборочно могут обязать сделать тест на коронавирус. До того как будут готовы результаты исследования, они должны оставаться в месте своего проживания.

Как известно, для украинских граждан границы Греции, как и других стран ЕС, в целом остаются закрытыми. Въезд разрешен только отдельным категориям.

Напомним, в начале июля 17 пассажиров, которые прибыли в Афины из Киева, попали в изолятор афинского аэропорта, где пробыли трое суток.

Подробнее о ситуации в Афинах читайте в статье: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса