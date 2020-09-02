У Чехії вдруге за два тижні понад 500 випадків коронавірусу за день
У Чехії вдруге з початку пандемії щоденне зростання нових випадків коронавірусу перевищило 500.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
За даними Міністерства охорони здоров'я, у вівторок було зареєстровано 503 нових підтверджених випадки зараження SARS-CoV-2. Попередній антирекорд був 21 серпня - 506 випадків.
Загальна кількість інфікованих в даний час складає 6576 осіб. Всього з початку епідемії в Чехії заразилися 25 117 осіб, з яких 425 померли.
Найбільше зростання числа інфікованих спостерігається в південному регіоні Годонін, де за останні сім днів показник захворювання виріс до 61 випадків на 100 000 жителів.
Далі йде Прага з 46 випадками на 100 000 жителів за останній тиждень.
Раніше повідомлялося, що у Чехії коронавірус виявили у депутатки парламенту, колишнього міністра оборони Карли Шлехтової. У зв’язку з зараженням 11 її колегам наказали залишатися в самоізоляції.