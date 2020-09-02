В Чехии во второй раз за две недели более 500 случаев коронавируса за день

В Чехии во второй раз с начала пандемии ежедневный рост новых случаев коронавируса превысил 500.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По данным Министерства здравоохранения, во вторник было зарегистрировано 503 новых подтвержденных случаях заражения SARS-CoV-2. Предыдущий антирекорд был 21 августа - 506 случаев.

Общее количество инфицированных в настоящее время составляет 6576 человек. Всего с начала эпидемии в Чехии заразились 25117 человек, из которых 425 умерли.

Наибольший рост числа инфицированных наблюдается в южном регионе Годонин, где за последние семь дней показатель заболевания вырос до 61 случаев на 100 000 жителей.

Далее идет Прага с 46 случаями на 100 000 жителей за последнюю неделю.