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Перший український посол почав працювати в Албанії 

Середа, 2 вересня 2020, 13:07

Перший український посол почав працювати в Албанії та зустрівся з президентом країни Іліром Мета для вручення вірчих грамот.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Сьогодні президент Албанії Ілір Мета прийняв українського посла Володимира Шкурова з нагоди вручення вірчих грамот та зазначив, що це "це історична подія для відносин між нашими двома країнами".

Албанський президент запевнив українського посла в чіткій і непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Він зазначив, що відносини між двома країнами є досить хорошими, зазначивши, що варто розвивати економічну й торговельну співпрацю.  

Президент також подякував українській владі за вирішення питань, пов'язаних із збереженням та розвитком національної ідентичності албанської громади в Одеській області.

Крім того, Ілір Мета висловив бажання прийняти з офіційним візитом в Албанії президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський призначив Володимира Шкурова надзвичайним і повноважним послом України в Албанії у квітні 2020 року.

Як відомо, Албанія зараз є головуючою країною в ОБСЄ і називає Україну одним зі своїх пріоритетів. 

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