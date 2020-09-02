Первый украинский посол начал работу в Албании

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Сегодня президент Албании Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что это "историческое событие для отношений между нашими двумя странами".

Албанский президент заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Он отметил, что отношения между двумя странами являются достаточно хорошими, отметив, что стоит развивать экономическое и торговое сотрудничество.

Президент также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.

Кроме того, Илир Мета выразил желание принять с официальным визитом в Албании президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский назначил Владимира Шкурова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Албании в апреле 2020 года.

Как известно, Албания сейчас председательствует в ОБСЕ и называет Украину одним из своих приоритетов.